"Слишком сильный для него" - Гарсия обещает побить Ломаченко

Если Ломаченко будет в своей лучшей форме, то бой получится адским. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Молодой американский проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявил о возможности поединка с бывшим чемпионом мира украинцем Василием Ломаченко.

По словам Гарсии, Ломаченко рано сбрасывать со счетов. Боксер хочет лично встретиться с украинцем, передает Boxingnews24.

"Заинтересован ли я в поединке с Ломаченко? Да. Думаю, я немного великоват и слишком силен для него. Если он будет в своей лучшей форме, то бой получится адским. Ломаченко по-прежнему великолепен, и я не понимаю, почему люди так быстро сбросили его со счетов", - добавил Гарсия.

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В начале года Гарсия победил нокаутом в 7 раунде олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла в поединке за титул временного чемпиона мира в легком весе. Выигрыш для него стал 21-м в карьере. Ломаченко уступил в бою с Теофимо Лопесом.