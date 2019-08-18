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"Следующим тренером "Динамо" будет иностранец" – Андронов

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&quot;Следующим тренером &quot;Динамо&quot; будет иностранец&quot; – Андронов
Андронов давно болеет за "Динамо"

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о назначении Алексея Михайличенко на должность главного тренера киевского "Динамо".

"Поставьте себя на место Суркиса. Команда угодила в шторм, начать сейчас глобальную перестройку - значит с большой вероятностью перечеркнуть все, что делалось два года ДО. Михайличенко - тренер все же более опытный, чем Хацкевич. Но знающий команду. Если не справится он - не знаю, какое ее может ждать будущее.

Точнее, думаю, что Михайличенко - это последний "динамовский" тренер. Только от него зависит сейчас, сколько он проработает. Но потом наверняка будет иностранец.

Просто искать его по ходу сезона - очень сложно. К этому процессу нужно готовиться заранее. Переговоры - тоже не 15-20 минут. Здесь: предложили-подумал-принял. Там так не бывает.

К тому же иностранцев не приглашают просто так. Под них или подбирается состав (а он уже подобран), или им вообще это отдается на откуп. У Жерара Улье когда-то был шанс возглавить "Динамо" - он и не особо разбираясь в том составе сказал, что миллионов 40 на усиление нужно.

Верю ли я в Михайличенко? Да. И верил всегда. Он вдумчивый системный человек. Кто знает, чего не хватало Хацкевичу? Могу только одно сказать - "Динамо" играло нестабильно даже по ходу одного отдельного матча. Вспоминая то "Динамо", которое Михайличенко тренировал - там система как раз порой загоняла класс в угол", – написал Андронов на своей странице в фейсбуке.

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После вылета от "Брюгге" из Лиги чемпионов главного тренера Александра Хацкевича отправили в оотставку. Его место занял Алексей Михайличенко.

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