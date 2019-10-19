Славянская солидарность. Тумбакович поблагодарил Украину за шанс для Сербии

Тумбакович возглавил Сербию после поражения от Украины

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович верит, что его команда может напрямую выйти на Евро-2020.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Я ожидал, что что-то может произойти в Киеве. Украина - это очень серьезная команда, которая способна дать бой и Португалии, и любому сопернику. Я был уверен, что противостояние там будет жестким.

Украина дала нам шанс, но мы все еще далеки от выхода на чемпионат Европы. Нам нужно отыграть одно очко у португальцев и чудо может произойти. Но только если мы выиграем все оставшиеся матчи", - сказал Тумбакович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скоро увидим Шевченко во главе серьезного клуба" - Ребров

Сборная Украины в понедельник, 14 октября, победила Португалию - 2:1 и досрочно вышла на чемпионат Европы. За вторую путевку поборются Португалия и Сербия.