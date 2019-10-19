Славянская солидарность. Тумбакович поблагодарил Украину за шанс для Сербии

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович верит, что его команда может напрямую выйти на Евро-2020.
Сообщает сайт Sportanalytic.com.
"Я ожидал, что что-то может произойти в Киеве. Украина - это очень серьезная команда, которая способна дать бой и Португалии, и любому сопернику. Я был уверен, что противостояние там будет жестким.
Украина дала нам шанс, но мы все еще далеки от выхода на чемпионат Европы. Нам нужно отыграть одно очко у португальцев и чудо может произойти. Но только если мы выиграем все оставшиеся матчи", - сказал Тумбакович.
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Сборная Украины в понедельник, 14 октября, победила Португалию - 2:1 и досрочно вышла на чемпионат Европы. За вторую путевку поборются Португалия и Сербия.
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