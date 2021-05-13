Скрипник высказался о Луческу

Скрипник ни разу не выигрывал Кубок Украины. Фото: "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Динамо" в финале Кубка Украины.

– Запомнится атмосфера на стадионе, обе команды скучали по ней. Была футбольная атмосфера, когда болельщики поддерживали команды. Чуть-чуть отвыкли играть со зрителями. Надо поблагодарить "Динамо" за то, что они привезли сою технику и подрихтовали поле.

Мы старались, чтобы финал был финалом. Сделали все, что могли. Есть ошибки, хочется дальше развиваться, в том числе тактически. Но это все такое. Если ты проиграл, значит, где-то чего-то не хватило.

Смело можем занести этот сезон в актив. В прошлом сезоне третье место мы завоевали только в последнем туре, чуть не хватило тогда к каким-то другим местам. Начали сезон с двух поражений, а финишировали третьими с 9-очковым отрывом. Сыграли в финале Кубка, старались, выглядели даже ничего.

Но "Динамо" есть "Динамо", они свой шанс использовали. У нас было мало шансов, но мы не играли на ничью. Хотелось не проиграть.

У нас был план, мы начинали старой гвардией. Начинали одной тактикой, заканчивали другой. Был расчет, что выйдут свежие игроки. Они старались, чтобы мы победили, но не срослось.

У Фаворова был момент еще в первом тайме. Против "Динамо" играть и иметь 100 моментов – я такого тоже давно не видел. Тем более в этом сезоне. Большой комплимент "Динамо". Ребята, которые играли в прошлом сезоне, преобразовались с приходом нового тренера. Команда действительно стала машиной старого поколения или старого формата. Против этой команды всегда трудно играть. "Динамо" не позволило нам сильно разбежаться или еще что-нибудь, поэтому закономерная их победа, – сказал Скрипник.

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"Заря" в этом сезоне повторила свой лучший результат – 3 место. Команда снова будет играть в Лиге Европы. "Динамо" и "Шахтер" стартуют в Лиге чемпионов.