Скрипник выиграл у Михайличенко матч за второе место

Виктор Скрипник, бывший тренер немецкого "Вердера", вывел "Зарю" на второе место. Фото: из открытых источников

В 17 туре УПЛ "Динамо" дома уступило "Зари" - 1: 2.

Почему?

Обе команды имели кадровые потери. В "Динамо" не было Владимира Шепелева и Виталия Миколенко. В "Заре" по условиям аренды не могли играть Назарий Русин и Богдан Леднев.

"Динамо" провалило стартовые минуты. Для киевлян уже стало традицией пропускать "быстрые" голы. "Заря" с первых минут завладела инициативой, используя пространство на чужой половине поля и высоко прессингуя соперника.

Гости очень быстро переходили середину поля. Полузащитники "Динамо" не всегда справлялись со скоростью и прессингом соперника.

Ключевым в матче стало удаление Тамаша Кадара. Венгерский защитник покинул "Динамо" в меньшинстве в начале второго тайма за вторую желтую карточки. Киевляне не успели перестроиться - пропустили решающий гол.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко провел посредственный матч. Оба мяча из тех, где ему можно упрекнуть.

Богдан Михайличенко стал героем матча. Бывший игрок "Динамо" Михайличенко отметился голом и ассистом в ворота бывшей команды.

Ключевым в матче стало удаление Тамаша Кадара. Динамовцы не успели перестроиться - пропустили решающий гол

В "Заре" были проблемы в воздухе. Динамовцы создавали опасность благодаря навесным передачам. Так забил свой гол Бенжамин Вербич. После выигранных единоборств свои моменты имели Карлос Де Пена и Артем Беседин.

"Динамо" боролось хотя бы за ничью, играя в меньшинстве. Алексей Михайличенко сменил центрфорварда Беседина на атакующего полузащитника Где Пену. Динамовцы пытались атаковать благодаря скорости и "стандартам", где особо опасным был Денис Попов. Смогли организовать последний штурм.

Однако "Заря" победила справедливо. В тактическом плане Виктор Скрипник переиграл своего визави Алексея Михайличенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скрипник считается фаворитом на должность тренера "Динамо"

После победы в Киеве "Заря" вышла на второе место - 34 очка. В "Динамо", как и в "Десны" - 33. Первым идет "Шахтер" - 47 очков.