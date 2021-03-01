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понедельник, 01 марта 2021 12:14

Скрипник удивился победе над "Шахтером"

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Скрипник удивился победе над &quot;Шахтером&quot;
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Шахтером".

По словам тренера луганчан, его удивило, что "Заря" пошла в контратаку играя в меньшинстве.

"Не каждый день побеждаешь "Шахтер" в Киеве. Мы довольны. Да, я сам удивился, что мы еще и будучи вдесятеро, выбежали в контратаку. Не просто на сохранение счета сыграли, пытаясь где-то в флажка мяч придержать. Только комплимент игрокам!

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"Шахтер" - это наш флагман вместе с "Динамо", есть чему поучиться. Мы терпели, ждали своего шанса. Играли вперед, как позволял соперник. С тем опытом, который получили осенью, с топовыми командами играли, все понимают, что надо начинать с неприятного - мяч отбирать, каждую ситуацию выполнять на 100 процентов, участвовать в единоборствах.

Какие были установки после изъятия Жуниньо? Бежать вперед или что? Нет, конечно, тянули, чтобы хотя бы вничью сыграть. Но еще раз говорю: комплимент игрокам. Аллахьяр в моменте разобрался: пробежал, посмотрел, отдал. Дмитрий Иванисеня сделал рывок на 40 метров на полной скорости, верил, что ему дадут. Приятно. По факту, замена сработала", - цитирует тренера телеканал "Футбол".

"Заря" минимально победила "Шахтер" благодаря голу Дмитрия Иванисени в добавленное к матчу время. "Горняки" теперь отстают от "Динамо" на 4 пункта.

Следующую игру "Заря" проведет 3 марта в Кубке Украины против "Вереса". В этот же день "Шахтер" сыграет против "Агробизнеса".

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