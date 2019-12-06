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пятница, 06 декабря 2019 09:01

Скрипник считается фаворитом на должность тренера "Динамо"

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Скрипник считается фаворитом на должность тренера &quot;Динамо&quot;
Виктор Скрипник никогда не играл за "Динамо"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может стать следующим тренером "Динамо". Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Руководство киевского клуба уже готовит вариант на тот случай, если Алексею Михайличенко не удастся вернуть команде титулы.

Пока именно Скрипник является фаворитом на эту должность, ведь его работу в "Заре" в "Динамо" характеризуют как отличную.

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В нынешнем чемпионате "Заря" занимает третью строчку турнирной таблице, уступая "Шахтеру" и "Динамо".

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