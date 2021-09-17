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пятница, 17 сентября 2021 10:01

Скрипник прокомментировал провальный старт "Зари" в Лиге конференций

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Скрипник прокомментировал провальный старт &quot;Зари&quot; в Лиге конференций
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник не делает трагедии после неудачного старта своей команды в Лиз конференций.

В первом туре соревнований, "Заря" в гостях уступила норвежскому "Будё-Глимт" - 1:3.

"Мы понимали, что "Будё-Глимт"- серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А дальше индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

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Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведем игру в чемпионате с "Черноморцем", а потом будем смотреть дальше.

Каждая игра - это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответный матч, плюс две игры с ЦСКА и "Ромой". Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее другая ", - цитирует тренера официальный сайт луганской команды.

В другом матче группы "Рома" победила ЦСКА София - 5:1.

В следующем туре "Заря" будет принимать "Рому", а ЦСКА сыграет дома с "Будё-Глимт".

19 сентября команда Виктора Скрипника будет принимать "Черноморец". В чемпионате Украины "Заря" занимает седьмое место.

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