Скрипник отказался возглавить московский "Локомотив"

Виктор Скрипник дебютирует в УПЛ

Тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник подтвердил, что ему предлагали возглавить московский "Локомотив".

Об этом пишет "Трибуна".

"Я отказался, потому что мне с этим жить. Вот и все. А я этого не хочу. Я 5 лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор.

- Вы осуждаете футболистов, которые ездят играть в России?

Ради бога, пусть делают, что хотят. У меня главное – моя семья, родственники, любимые люди, для которых я живу. Вот моя философия жизни. Я благодарен богу, что занимаюсь любимым делом, и с этого живу. А футбол мне многое дал. Живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею, – сказал Скрипник.

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Виктор Скрипник был тренером бременского "Вердера", а с июня 2019 возглавил "Зарю".