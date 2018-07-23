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понедельник, 23 июля 2018 18:12

Скончался тренер украинского футбольного клуба

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Скончался тренер украинского футбольного клуба
Тренер умер сегодня ночью. Фото: ФК "Подолье"

Ушел из жизни тренер футбольной академии "Подолье", бывший футболист, мастер спорта Украины и настоящий патриот хмельницкого "Подолье" Виталий Балицкий.

Именно с Виталием Викторовичем во главе ФК "Подолье" получил профессиональный статус в 2016 году, информирует официальный сайт клуба.

Виталий Балицкий родился 22 августа 1978 года в Хмельницком. За свою игровую карь'ера кроме "Подолья" выступал за такие клубы, как "Темп-Адвис", "Звезда", "Волынь", "Нива" Винница, "Нафком", "Княжа", "Коммунальщик", российскую "Аланию", румынский ЧФР и хмельницкое" Динамо ", в котором и завершил путь футболиста.

В 2011 году Балицкий начал тренерскую карьеру в ДЮФК "Подолье".

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В 2016-м Виталий Викторович являлся главным тренером хмельницкого "Подолья".

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