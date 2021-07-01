Сколько стоит Довбик. Сказали цену

Артем Довбик провел 2 матча за сборную Украины. Фото: УАФ

"Днепр-1" готов продать форварда сборной Украины 24-летнего Артема Довбика за € 5 млн.

Днепряне готовы рассматривать все предложения не менее этой суммы, сообщил редактор сайта FCDnipro.com Александр Скляр для Youtube-канала "Причал".

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Эта сумма может возрасти, ведь уже несколько европейских клубов проявляют интерес к форварду сборной Украины. Среди претендентов на Артема есть бельгийский "Гент", который видит в нападающему днепрян замену для Романа Яремчука.

Также интерес к футболисту проявляет "Марсель", "Торино", "Бешикташ" и "Динамо" с "Шахтером".

Артем Добвик забил победный гол сборной Украины в матче 1/8 финала Евро против Швеции. Всего в составе национальной команды Артем имеет два матча.

В прошлом сезоне Довбик в составе "Днепра-1" провел 34 матча, в которых забил шесть голов и сделал один ассист.