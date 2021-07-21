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четверг, 22 июля 2021 13:03

Сколько стоит Яремчук

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Сколько стоит Яремчук
Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" 25-летний Роман Яремчук близок к смене клуба. Разговоры о его переходе идут уже в течение года. Евро-2020/21 должен был стать возможностью еще больше зарекомендовать себя украинскому форварду.

СМИ почти ежедневно "продают" Романа в разные клубы: "Милан", "Арсенал", "Спортинг," Вольфсбург","Бенфика", турецкие гранды. Но к реальному переходу не доходит. Это больше похоже на пиар, который устраивают агенты игрока, чтобы еще увеличить цену на футболиста.

Яремчук провел довольно удачно Евро. Забил в ворота Нидерландов и Северной Македонии. В матче против голландцев воспользовался расконцентрацией соперника, а против северных македонцев - удачно сыграл на офсайдной линии. После двух забитых голов в двух матчах отношение соперников к Роману изменилось. Он имел большую опеку и уже ничего не показал. Он старался, но эффективность его действий была не так высока.

СМИ почти ежедневно "продают" Романа в разные клубы, но к реальному переходу не доходит

Роман - нападающий больше украинского стиля, чем европейского. Ему, чтобы забить, нужно иметь несколько моментов. Реализация - не его сильная сторона. То есть, это не нападающий-забивала, который заточен на завершение. Яремчук выполняет много черновой работы, много работает на команду, а уже потом бомбардир.

За свою карьеру Яремчук не выиграл ни разу конкуренцию за место в составе. Он играл только, когда имел полное доверие от тренера. В "Динамо" ему шансы давал Сергей Ребров, но ничего не получилось. Хотя Жуниора Мораеса и Дьемерси Мбокани в команде уже не было. В это время смог себя зарекомендовать Артем Беседин. В "Александрии" играл, потому что имел доверие от Владимира Шарана. В Бельгии понимали, что на игроке нужно заработать. Поэтому давали полное доверие и проявили терпение, когда в украинца не все получалось.

Где-то похожая ситуация в сборной. Проблема форварда стоит очень остро. Никакой альтернативы для Романа нет. Мораес не слишком подходил по стилю для национальной команды. Беседин имел годичную дисквалификацию и травмы. Владислав Супряга и Даниил Сикан так и не реализовали потенциал. Артем Довбик только начинает карьеру в национальной команде.

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В таких условие разговоры о топ-клубе выглядят неуместно. €25-30 млн, которые требует "Гент", выглядят чрезмерно завышенной ценой. Ведущие команды вряд ли заинтересованы в Яремчуке. А середняки не готовы сколько платить. В свое время "Генк" хотел за Руслана Малиновского тоже огромные деньги. Но продал за €13,7 млн. Яремчук должен оцениваться где-то так же. Сумма в €12-15 млн выглядит реальной, учитывая уровень и недостатки футболиста.

"Гент" остался без еврокубков на следующий сезон. Сборная будет иметь только отборочные матчи к осени 2022 года. Есть большой риск, что Украина не поедет в Катар. Самая высокая цена на футболиста будет только этим летом.

Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года. Трансфер футболиста обошелся бельгийцам в €2 млн. 30% дальнейших перепродаж пойдет на счет "Динамо".

В составе сборной Украины Яремчук выступает с 2018-го. В активе нападающего 27 матчей и 10 голов.

Автор: Сергей Тищенко
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