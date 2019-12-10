Скауты "Манчестер Юнайтед" просмотрят матч УПЛ

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СК "Днепр-1" получил официальное письмо, поскольку является хозяином матча. Пока неизвестно, какие именно игроков пересматривать скауты английского гранда.

"Манчестер Юнайтед" подал запрос для получения билетов для скаутов на матч 18-го тура УПЛ СК "Днепр-1" - "Александрия", сообщил журналист Игорь Цыганик пишет "Футбол 24"

Скауты "Манчестер Юнайтед" хотят посмотреть один из ближайших матчей УПЛ.

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