Скауты "Манчестер Юнайтед" просмотрят матч УПЛ

Скауты "Манчестер Юнайтед" хотят посмотреть один из ближайших матчей УПЛ.
"Манчестер Юнайтед" подал запрос для получения билетов для скаутов на матч 18-го тура УПЛ СК "Днепр-1" - "Александрия", сообщил журналист Игорь Цыганик пишет "Футбол 24"
СК "Днепр-1" получил официальное письмо, поскольку является хозяином матча. Пока неизвестно, какие именно игроков пересматривать скауты английского гранда.
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Матч СК "Днепр-1" - "Александрия" состоится 15 декабря, начало игры в 17:00.
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