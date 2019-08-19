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понедельник, 19 августа 2019 13:50

Скандальный украинский защитник стал посмешищем в России

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Скандальный украинский защитник стал посмешищем в России
Ордец стал виновником пропущенного решающего гола

Украинский защитник Иван Ордец дебютировал в чемпионате России. Но сам матч для украинца оказался унизительным.

Команда Ордца не смогла удержать ничью против "Локомотива", пропустив решающий гол за неудачные действия бывшего защитника "Шахтера".

Ордец вышел на замену во 2-м тайме, заменив другого защитника. К тому времени счет в матче был 1:1. А на 82-й мин. "Локомотив" забил победный гол. Его автором стал Миранчук, удачно пробросивший мяч между ног Ордца и пробил в дальний угол ворот.

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После этого матча московское "Динамо", за которое выступает Ордец, находится в зоне вылета. Для украинца это был первый матч за основу "Динамо".

https://24tv.ua
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