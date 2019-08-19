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понедельник, 19 августа 2019 09:22

Скандальный форвард нашел себе новый клуб

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Скандальный форвард нашел себе новый клуб
Марио Балотелли вернулся в родную команду

Итальянская "Брешия" официально подписала форварда сборной Марио Балотелли.

О завершении трансфера опального нападающего "ласточки" сообщили на официальном сайте клуба.

Балотелли подписал многолетний контракт с "Брешии", но его условия пока остаются неизвестными. Итальянские СМИ ожидают, что нападающий будет зарабатывать 1.5 миллиона евро в год плюс бонусы за игры, забитые мячи, выступления за сборную Италии и сохранение прописки в элите. Официальная презентация Марио состоится в понедельник.

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Марио Балотелли вырос в "Брешии", а его семья до сих пор там живет. За время игровой карьеры в его активе выступления в миланском "Интере", "Манчестер Сити", "Милане", "Ливерпуль" и, "Ницце" и "Марселе".

https://football24.ua
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