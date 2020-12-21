Сидорчук рассказал секрет просмотра канала "Футбол"

Сидорчук смотерл футбол во время вынужденной дисквалификации. Фото "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о своем способе просмотра футбола по телевизору.

"Я не смотрю украинский чемпионат на каналах "Футбол" со звуком. Вот просто не могу из-за некомпетентности. Честно, не понимаю, может быть, для простых людей, которые не связаны со спортом, они говорят хорошие вещи, но я ничего полезного в этом не нахожу.

Единственный, кого я могу слушать – Виктор Вацко. Мне нравится, как он комментирует – эмоциональность, подача, знание материала. На MEGOGO хорошие ребята, но я не знаю их фамилий", – сказал Сидорчук в интервью журналу "Футбол".

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Сергей Сидорчук был дисквалифицирован на 3 матча после нанесения травмы защитнику "Шахтера" Виктору Корниенко.