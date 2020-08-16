"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы

Игроки "Севильи" смогли одержать волевую победу. Фото: REUTERS

В первом полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" победила английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1.

Манкунианцы очень быстро вышли вперед. Бурно Фернандес реализовал пенальти за фол на Маркусу Решфорду. Оборона испанцев провалилась и Диего Карлосу нужно было фолить.

"Севильи" нужно было минут 10 чтобы прийти в себя. За это время "МЮ" смог провести несколько быстрых атак, которые могли завершиться вторым голом. Бывший игрок "Шахтера" Фред был близок к забитому мячу, но не смог попасть в с хорошей позиции в створ ворот.

Ближе к середине первого тайма представитель Испании смог не только выровнять игру, но и владеть территориальным и игровым преимуществом. Сусо сравнял счет после классного паса Лукаса Окампоса.

Далее игра выровнялась. Активным оставался только полузащитник "МЮ" Бруно Фернандес, который пытался беспокоить ворота соперника с разных дистанций. Но особой опасности удары португальца не имели.

В начале второго тайма "Манчестер Юнайтед" осадил ворота "Севильи", Казалось, что мячу просто некуда будет деваться. Но героическая игра вратаря Буно спасла испанцев от пропущенного гола.

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"МЮ" продолжал владеть инициативой и контролировал игру, но острых моментов уже не строював. Фактически игра была до ошибки кого-то из соперников. Не выдержала защита англичан,когда не смогла перехватить не саму состава передачу от Наваса на Люка Де Йонга. Форварду из Нидерландов оставалось не промахнуться только по пустым воротам.

Ни сил, ни эмоций "Манчестер Юнайтед" не осталось. Команда пыталась идти вперед, нагнетать, но ничего путного уже не могла создать у ворот соперника. "Севилья" приобретает тяжелую, волевую победу благодаря характеру и выходит в финале ЛЕ.

17 августа во втором полуфинале "Шахтер" будет играть против "Интера", Начало игры - 22. 00. Онлайн трансляцию читайте на Gazeta.ua