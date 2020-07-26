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воскресенье, 26 июля 2020 11:03

Шевчук отказался говорить с Луческу

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Шевчук отказался говорить с Луческу
Вячеслав Шевчук играл за "Шахтер" до 37 лет. Фото ФК "Шахтер"

Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук отказался войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо", сообщает телеканал "Футбол".

"Я ему сразу сказал что не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств", - признался Шевчук.

Шевчук также сообщил, что от должности в киевском клубе отказался и Карло Николини, ранее работавший тренером по физподготовке в "Шахтере".

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В новый тренерский штаб Луческу согласились войти Александр Спиридон, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

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