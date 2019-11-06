Шевченко вызвал в сборную дебютанта

Дмитрий Иванесеня с лета выступает в "Заре". Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисеню.

25-летний футболист, для которого этот вызов в сборную Украины стал первым в карьере, готовиться к матчам против Эстонии и Сербии, информирует "Футбол 24".

В текущем чемпионате Украины Иванисеня сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Ранее он выступал за юношескую и молодежную сборные Украины.

14 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Эстонии, а 17 ноября встретится с Сербией в последнем для себя матче отбора к Евро-2020.

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Сборная Украины гарантировала себе выход на Евро-2020, заняв 1-е место в группе, опередив Португалию и Сербию.