Шевченко вызвал игроков на ближайшие матчи - есть новичок

Шевченко вызвал новичка в сборную

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24-х игроков на ближайшие матчи.

Есть в списке и дебютант сборной. Для защитника бельгийского "Гента" Игорь Пластун это первый вызов в сборную.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все - Шахтер), Никита Бурда (Динамо Киев), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго), Игорь Пластун (Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко, Марлос (оба - Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк ), Иван Петряк (Ференцварош).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Беседин (Динамо Киев).

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Сбор будет проходить с 8 по 16 октября и во время которого "сине-желтые" проведут два матча - товарищескую встречу с Италией 10 октября в Генуе и игру Лиги наций против Чехии 16 октября в Харькове.