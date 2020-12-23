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четверг, 24 декабря 2020 06:11

Шевченко выпал полностью. Абсолютно!" – Лобановский раскритиковал звездного форварда

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Шевченко выпал полностью. Абсолютно!&quot; – Лобановский раскритиковал звездного форварда
Лобановский выводил "Динамо" в полуфинал Лиги чемпионов. Фото "Динамо"

Программа "Футбол Хаб" показала старую запись одного из матчей легендарной команды киевского "Динамо" на Кубке Содружества в Москве.

В 1998 году матч с тбилисским "Динамо" завершился минимальной победой киевлян - 1:0. В перерыве матча Валерий Лобановский критиковал своих игроков.

- Сережа (Ребров) еще как-то борется, а Шевченко полностью выпал из игры. Юра, (Калитвинцев) куда ты бежишь? Не надо сейчас красивой игры. Забейте пару мячей, а потом демонстрируйте красивую игру. Будьте ответственными, ведь это кубковая игра.

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Несмотря установки тренера киевляне в том матче больше не забили. Однако в полуфинале отгрузили 5 мячей туркменскому "Копет-Дагу", а в финале одолели традиционного соперника - московский "Спартак" - 1:0.

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