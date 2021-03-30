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вторник, 30 марта 2021 16:45

Шевченко вспомнил свои таланты бомбардира

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Шевченко вспомнил свои таланты бомбардира
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил гол на тренировке национальной команды.

Сборная Украины готовится к матчу 3-го тура отбора к Кубку мира-2022 против Казахстана. Наставник команды Шевченко принял участие в тренировке команды.

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Бывший форвард "Динамо", "Милана" и "Челси" воспользовался передачей защитника "Динамо" Александра Тимчика и точным ударом поймал на противоходе вратаря "Шахтера" Андрея Пятова.

31 марта сборная Украины будет принимать на НСК "Олимпийский" Казахстан. Начало игры в 21:45.

В 2 предыдущих матчах украинцы разошлись миром с Францией и Финляндией. Подопечные Шевченко занимают 3-е место в своей отборочной группе.

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Дата
30
марта

Ломаченко победил своего главного соперника

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