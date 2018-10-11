Шевченко рассказал, за счет чего удалось вырвать ничью с Италией

Шевченко прокомментировал матч с Италией. Фото: ФФУ

В выездной товарищеской встрече со сборной Италии украинская команда сумела расписать мировую - 1:1.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал такой комментарий:

"Это был очень волнующий момент для меня. Очень важно, что итальянская сборная приехала в Генуе поддержать этот город. Спасибо за комплименты в адрес сборной Украины, но за первый тайм она на них не заслуживает. Но второй тайм мы сыграли очень качественно, компактно, и даже когда получили гол в свои ворота, нашли в себе силы для того, чтобы сравнять счет.

Для меня очень важно и престижно быть здесь в качестве тренера национальной сборной. Я очень доволен выступлением команды и поблагодарил ребят за игру. Мы довольны также и результатом.

Некоторые игроки получили повреждения, мы должны оценить их состояние. Посмотрим, насколько серьезны эти травмы

Игра с Чехией? Приедем в Харьков, посмотрим более внимательно, проведем анализ уже всей игры. И еще очень важно, что некоторые игроки получили повреждения, мы должны оценить их состояние. Посмотрим, насколько серьезны эти травмы, и будем решать, надо кого-то довикликаты.

О состоянии Артема Кравца, то обследование покажет. Повторюсь, после того, как оценим состояние каждого игрока, проведем определенные исследования, будем решать, кто будет готовиться к матчу с Чехией", - передает слова Шевченко официальный сайт ФФУ.

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Поединок между сборными Украины и Чехии состоится 16 октября в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45.