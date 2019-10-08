Шевченко рассказал, вел ли переговоры с "Миланом"

Андрей Шевченко остается работать в сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о своем возможном переходе на должность главного тренера итальянского "Милана".

Об этом пишет "Футбол 24".

"Я хочу сказать, что я никаких переговоров не вел ни с кем и не планирую этого делать в ближайшем будущем. Ведь я контракт с УАФ до лета следующего года и собираюсь довести этот проект до конца.

Я считаю, что мы создали сейчас хорошую команду, мы имеем хорошие шансы выйти из группы и попасть на чемпионат Европы, это сейчас моя работа и моя задача. ", - сказал Шевченко в эфире программы" Мова футболу "на" holos.fm ".

Андрей Шевченко рассматривался как один из кандидатов на замену Марко Джампаоло, но боссы итальянского клуба склонились к другим предложениям.

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Сборная Украины является лидером отборочного группу на Евро 2020. В 5 матчах одержала 13 очков. Следующие матчи проведет 10 и 14 октября против Литвы и Португалии соответственно.