Шевченко рассказал, перейдет ли лидер "Динамо" в "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не знает, перейдет украинский защитник Виталий Миколенко в итальянский "Милан".
Шевченко считает, что один из лидеров "Динамо" прогрессирует и имеет возможности для дальнейшего совершенствования.
"Может Миколенко перейти в "Милан"? Он сильно вырос, и играл в моей команде в последние два года. У него достаточно возможностей для совершенствования, и для нас это важно. Впоследствии" Милан "решит, покупать его или нет", - заявил Шевченко в комментарии pianetamilan.it
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Виталий Миколенко уже третий сезон является игроком первой команды "Динамо" и основным защитником сборной Украины. К футболисту проявляют интерес европейские гранды.
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