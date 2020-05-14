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четверг, 14 мая 2020 14:19

Шевченко рассказал, перейдет ли лидер "Динамо" в "Милан"

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Шевченко рассказал, перейдет ли лидер &quot;Динамо&quot; в &quot;Милан&quot;
Виталий Миколенко уже второй год играет под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не знает, перейдет украинский защитник Виталий Миколенко в итальянский "Милан".

Шевченко считает, что один из лидеров "Динамо" прогрессирует и имеет возможности для дальнейшего совершенствования.

"Может Миколенко перейти в "Милан"? Он сильно вырос, и играл в моей команде в последние два года. У него достаточно возможностей для совершенствования, и для нас это важно. Впоследствии" Милан "решит, покупать его или нет", - заявил Шевченко в комментарии pianetamilan.it

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Виталий Миколенко уже третий сезон является игроком первой команды "Динамо" и основным защитником сборной Украины. К футболисту проявляют интерес европейские гранды.

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Дата
14
мая

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