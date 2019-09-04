Шевченко рассказал о форме игроков сборной

Шевченко беспокит лишь состояние Яремчука

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в пресс конференции накануне матча отбора к Евро-2020 против Литвы и товарищеской встрече с Нигерией.

Об этом сообщает УНН.

Шевченко высоко оценил состояние формы Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова.

"Очень позитивно. Мне понравились кондиции Андрея, который вернулся после длительного отсутствия, связанного с травмой и последующей операцией. Была очень важна его поддержка. Ярмоленко приехал к нам в июне, провел сбор, хотя и был недостаточно готов и не мог полноценно принимать участие в тренировках. Он - положительный игрок, очень важен для нас. Андрей восстановился и провел ряд хороших матчей за "Вест Хэм", забил мяч в последней игре. Виктор же сейчас постоянно играет и добавляет. в отношении него также есть только положительные моменты ", - подчеркнул коуч сборной.

Зато участие форварда "Гента" Романа Яремчука находится под вопросом.

"С ним (Яремчуком - ред.) Все в порядке, проводить первую тренировку, но в "лайт" -режиме. Все же Роман пропустил последнюю неделю. Очень важно, чтобы он сегодня провел занятие. В дальнейшем следить за его состоянием. Если он улучшится , то Яремчук будет готовиться к игре ", - признался Шевченко.

О дополнительном вызове в сборную полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко: "у нас есть костяк команды, с которым мы работаем длительное время. За Виктором мы всегда наблюдали, он входит в обойму сборной. Из-за травмы в последнее время он не играл. Мы видим, что сейчас он восстановился. Этот исполнитель важен для команды, поэтому мы его и вызвали".

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7 сентября в Вильнюсе сборная Литвы принимать Украину в рамках 5 тура отбора на Евро-2020.