Шевченко рассказал, на каких условиях подписал новый контракт со сборной Украины

Андрей Шевченко минимум на год останется тренером сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о деталях своего нового контракта с Украинской ассоциацией футбола.

В июне Шевченко и его штаб продлили договор с национальной командой до 31 декабря 2022 года.

"Все в порядке. Мы договорились Уже давно. Остается формальности. Мои помощники Уже здесь. Официальные контракты будут подписанные. Пидписали год плюс полтора. В общем - два с половиной", - сказал Шевченко в эфире ютуб-канала "Триндець".

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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины С лета 2016 года. Наставник смог вивести национальную команду на Евро-2020.