Шевченко рассказал, на каких условиях подписал новый контракт со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о деталях своего нового контракта с Украинской ассоциацией футбола.
В июне Шевченко и его штаб продлили договор с национальной командой до 31 декабря 2022 года.
"Все в порядке. Мы договорились Уже давно. Остается формальности. Мои помощники Уже здесь. Официальные контракты будут подписанные. Пидписали год плюс полтора. В общем - два с половиной", - сказал Шевченко в эфире ютуб-канала "Триндець".
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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины С лета 2016 года. Наставник смог вивести национальную команду на Евро-2020.
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