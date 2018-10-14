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воскресенье, 14 октября 2018 15:20

Шевченко рассказал, чего ждать от матча с Чехией

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Шевченко рассказал, чего ждать от матча с Чехией
Шевченко поделился мыслями о Чехии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу Чехии над Словакией в матче Лиги наций (2: 1).

"Эта победа совсем ничего не поменяла. Я уже не раз говорил, что идея проведения Лиги наций как раз и означает соперничество равных по силе команд, поэтому нас ждет непростая игра. В этом скоротечном турнире важен каждый матч.

Мы играем дома, перед своими болельщиками - и это о многом говорит. Вполне очевидно, что и чехи будут играть только на победу. Еще раз подчеркну - нас ждет сложный матч ", - цитирует Шевченко zbirna.com.

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Матч Украина - Чехия состоится 16 октября в 21:45 на ОСК Металлист в Харькове.

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