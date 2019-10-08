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вторник, 08 октября 2019 12:06

Шевченко провел боксерский спарринг с ассистентом

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Шевченко провел боксерский спарринг с ассистентом
Андрей Шевченко находится в прекрасной физической форме. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии. В лагере сборной Украины царит хорошая рабочая атмосфера.

Об этом сообщает "Футбум"

В частности, главный тренер команды Андрей Шевченко выполнил серьезный комплекс упражнений для поддержания физической формы, а также немного поспарринговал с членом тренерского штаба "сине-желтых" Андреа Малдерою.

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Сборная Украины является лидером своей отборочной группы. Команда Шевченко 13 очков после 5 матчей. Следующие матчи сборная сыграет 11 и 14 октября против Литвы и Португалии соответственно.

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Дата
08
октября

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