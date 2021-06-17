Шевченко слишком преисполнен оптимизма. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) во втором туре Евро-2020.

"В первую очередь поздравляю болельщиков с первой победой в этом турнире. Спасибо за поддержку всем, кто приехал на стадион, и кто болел в Украине.

В раздевалку нам позвонил президент Владимир Зеленский – поздравил команду с победой. Весьма приятно, что вся Украина болеет за нас.

Эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В целом, команда провела два хороших тайма. Где-то была нервозность, было достаточно ситуаций, чтобы закрыть игру. Например, когда не забиваем моменты, пенальти.

Ребята в начале тайма потеряли веру в свои силы. Но довели матч до конца довольно уверенно", – сказал Шевченко на флеш-интервью.

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Следующую игру сборная Украины сыграет в понедельник, 21 июня со сборной Австрии. Австрийцы уже победили Северную Македонию, а сегодня будут противостоять сборной Нидерландов.