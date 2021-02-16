Шевченко прокомментировал переход Коваленко в "Аталанту"

Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Аталанта"

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко положительно оценил трансфер игрока "Шахтера" 25-летнего Виктора Коваленко в "Аталанту".

Шевченко считает, что переход в Серию А может быть положительным вариантом развития карьеры для украинского футболиста.

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"Это для Вити много значит. Это новый вызов для него, и я надеюсь, что все сложится хорошо. Очень важно, чтобы наши игроки, уезжая, цеплялись там, особенно в таких клубах, которые представляют очень сильные чемпионаты ".

Если он закрепится и будет играть, то это только в плюс украинскому футболу", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол".

Виктор Коваленко перешел из "Шахтера" в "Аталанту" с €0.7 млн. Полузащитник подписал контракт на 4 года.