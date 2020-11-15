Шевченко прокоментировал поражение от Германии

Андрей Шевченко никак не может сыграть сильнейшим составом. Фото Рейтер

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение Германии (1:3).

- Получился хороший по накалу матч, который дает опыт команде.

Полностью согласен. Если взять ситуацию, в которую мы попали, команда не сыграла ни одного матча основным составом, если не считать Швейцарию в первом матче. Сегодня мы очень хорошо вошли в игру, не считая первых 5-7 минут, тогда какая-то нервозность была. В целом пытались играть в наш футбол, моментами это получалось очень хорошо. Мы играли против хорошо организованной команды с быстрыми флангами, быстрыми игроками. Они немного перестроили игру, не так играли, как против нас в Киеве. Нам немного сложнее было сегодня. Считаю, ребята где-то были близки к ничьей. Потому что если бы реализовали созданные шансы – может быть, и заслужили бы ничью.

- Трижды попали в штангу.

Это футбол. Самое главное, что играем по правильной структуре. Мы создаем моменты, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт – играть с такими командами на таком уровне. Несмотря на все ситуации, мы имели возможность проверить многих игроков. Многие из них очень себя хорошо проявили.

- Насколько серьезно пришлось корректировать состав и структуру игры после ковида у четырех футболистов?

Однозначно, нам не хватало четырех игроков – это очень сильно ударило по нам. План на игру не строится, только исходя из основного состава. Это и дополнительные замены. У нас были игроки, которые, выходя на замену, усиливали игру. Сегодня у нас этого не было. На многих позициях у нас не хватало игроков. Пытались по возможности кого-то поменять в конце матча, дать сыграть, дать кому-то отдохнуть. Нас ждет очень тяжелый матч в Швейцарии, будем бороться.

- Есть возможность кого-то довызвать в сборную?

Я задал себе этот вопрос перед матчем. Тяжело сейчас найти кадры. Думаю, если не будет никаких травм, останемся с этим составом. Приедем в гостиницу, посмотрим. Завтра летит самолет из Киева, чтобы забрать зараженных игроков. Это была одна из самых главных задач утром. По всем протоколам много вопросов было. Мы не знали, какое будущее ждать, что делать с игроками, которые уже были инфицированы вирусом. Сейчас у нас есть четкое понимание, поэтому приедем и подумаем. У нас есть время до вылета утреннего самолета. Если посчитаем нужным добавить в команду игроков, во-первых, их надо найти. Тогда посмотрим и добавим, – сказал Шевченко в эфире "Футбол 1".

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Заключительную игру в Лиге наций сборная Украины сыграет во вторник в Швейцарии.