Шевченко потерял одного из лидеров на стартовые матчи отбора Кубка мира-2022

Тарас Степаненко залечивает травму колена. Фото: ТСН

Один из лидеров сборной Украины 31-летний Тарас Степаненко не поможет национальной команде в стартовых матчах отбора к Кубку мира.

Полузащитник "Шахтера" продолжает залечивать травму колена, сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE".

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"Проблемы с коленом. Без Степаненко будет трудно. Особенно во Франции. И против финнов, и против казахов, где нужно навязывать борьбу, тоже будет трудно. Хочется, чтобы Тарас вышел на футбольное поле.

Посмотрите, как "Шахтер" играет без него. Мяч никто не отбирает вообще. На чистых мячах Майкон может отдать передачу на Додо. А отбирать кто будет?" - сказал журналист.

Тарас Степаненко - основной опорный полузащитник сборной Украины. На его счету 59 матчей за национальную команду. Другой игрок этого амплуа Игорь Харатин заболел коронавирусом. Поэтому в расположении сборной остается только динамовец Сергей Сидорчук в опорной зоне. Сборная Украину 24 марта сыграет в гостях против Франции. За 4 дня будет принимать Казахстан, а 31 марта померяются силами с финнами.