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суббота, 16 января 2021 09:55

Шевченко попал в двадцатку лучших тренеров десятилетия

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Шевченко попал в двадцатку лучших тренеров десятилетия
Андрей Шевченко еще не играл со сборной на финальных турнирах. Фото УАФ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших тренеров сборных команд за последнее десятилетие.

Первое место занял тренер сборной Германии Йоахим Лев. Второй – тренер французской команды Дидье Дешам. На третьем месте Тите, возглавляющий сборную Бразилии.

В список также вошел главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, заняв 17-е место.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия в сборных:

1. Йоахим Лев (сборная Германии)

2. Дидье Дешам (Франция)

3. Тите (Бразилия)

4. Оскар Табарес (Уругвай)

5. Фернанду Сантуш (Португалия)

6. Висенте дель Боске (Испания)

7. Роберто Мартинес (Бельгия)

8. Хосе Пекерман (Аргентина)

9. Марк Вильмотс (Бельгия)

10. Гарет Саутгейт (Англия)...

17. Андрей Шевченко (Украина)

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Под руководством Шевченко сборная Украины вышла в финальную часть чемпионата Европы, который состоится нынешним летом.

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