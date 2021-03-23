Шевченко пообещал общаться на украинском

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020/21. Фото: УНИАН

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообещал, что будет общаться с журналистами на украинском языке.

О таком намерении Шевченко заявил на пресс-конференции перед стартом сборной Украины в отборе к Кубку мира-2022.

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"Добрый день! Я всех поздравляю с началом сборов национальной команды. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем", - сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Францией.

24 марта сборная Украины в гостях сыграет против Франции. Начало матча в 21:45. В марте сборная Украины проведет 3 матча отбора и в Киеве примет Финляндию и Казахстан. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира, а команды, которые занимают 2-е место, проведут дополнительные матчи за право поехать в Катар.