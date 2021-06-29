Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 396
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 819
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1602
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1197
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7903
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 594
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 414
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 765
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1503
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Как Украина Швецию на Евро победила
Как Украина Швецию на Евро победила
Франция сенсационно покинула Евро
Франция сенсационно покинула Евро
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1341
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 675
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 477
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 639
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 07:46

Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции

  Комментировать
Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции.

Наставник украинцев рассказал, что его команда готова к любым сценариям на поле.

"О кадрового вопроса, Александр Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы.

Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.

Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.

У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко рассказал, благодаря чему Украина победит Швецию

В шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.

Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", - цитирует Шевченко УАФ.

Матч Украина - Швеция состоится 29 июня. Начало матча в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче дня Германия сыграет против Англии. Победители обеих игр сыграют между собой в 1/4 финала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10233
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 7353
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6102
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6039
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 4176
Спорт
Луческу назвал победителя Евро-2020/21
Луческу назвал победителя Евро-2020/21 Просмотров: 504
Как Украина Швецию на Евро победила
Как Украина Швецию на Евро победила
 Просмотров: 558
Франция сенсационно покинула Евро
Франция сенсационно покинула Евро
 Просмотров: 936
Испания и Хорватия сыграли лучший матч на Евро
Испания и Хорватия сыграли лучший матч на Евро
 Просмотров: 783
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
25
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
1
Украинской Конституции – 2300 лет
Голосов: 158
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть