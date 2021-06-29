Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020/21 против Швеции.

Наставник украинцев рассказал, что его команда готова к любым сценариям на поле.

"О кадрового вопроса, Александр Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы.

Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.

Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.

У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

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В шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.

Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", - цитирует Шевченко УАФ.

Матч Украина - Швеция состоится 29 июня. Начало матча в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В другом матче дня Германия сыграет против Англии. Победители обеих игр сыграют между собой в 1/4 финала.