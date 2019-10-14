Шевченко переиграл Сантуша в тренерской дуэли: главные выводы матча Украина - Португалия

Александр Зинченко провел очень сильный матч. Фото: УАФ

Сборная Украины победила в квалификации Евро 2020 сборную Португалии 2:1. Таким образом команда Шевченко не только гарантировала себе выход на чемпионат Европы, но досрочно выиграла первое место в группе.

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Шевченко переиграл визави в тренерском противостоянии. Сборная Украины сыграла очень компактно у своих ворот. Соперник остался абсолютно без пространства. Каждый игрок сборной Португалии имел плотную опеку на чужой половине поля. Это все нивелировало индивидуальное мастерство португальцев. Гости владели мячом, но без дивидендов у ворот Пятова. Сборная Украины искала пространство в собственных атаках. Пыталась выманить больше игроков на свою половину поля, а затем провести быструю атаку через перемещение игроков в свободные зоны.

Сборная Украины проявила характер. Подопечные Шевченко спокойно удерживала преимущество в счете до середины второго тайме. Но пенальти и вторая желтая карточка перевернули игру. Португалия не только сократила отставание в счете, но и получила численное превосходство. Но украинцы очень быстро пришли в себя и успокоили игру, отодвинув мяч подальше от своих ворот.

Украинцы выиграли середину поля. Противостояние полузащиты стало ключевым в противостоянии. Украинцы максимально нивелировали сильные стороны соперника и воспользовались слабыми сторонам. Жао Марио и Жао Моутиньо больше заточке на работу с мячом и атаку, но в обороне не отрабатывали, это дало сборной Украины такой нужное пространство на чужой половине поля.

Роналду сыграл слабый матч. Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду должен был принять на себя ответственность лидера в трудный момент для сборной, но игра в звездного игрока не пошло. Лишний раз брал на себя инициативу, был неэффективным на поле, откровенно нервничал. Украинская полностью удалось нивелировать главную ударную силу соперника.

Роналду провел слабый матч

Александр Зинченко - лучший игрок матча. Футболист "Манчестер Сити" держал нити игры в своих ногах. Умело руководил обороной и атакой сборной Украины. Заставив португальцев "застрять" в середине поля. При том, что сборная Украины старалась не прижиматься к своим воротам. В этом также большая заслуга Зинченко.

Марлос не вошедший в игру. Полузащитник "Шахтера" не всегда отрабатывал на оборону, в индивидуальных действиях был неэффективным. Против больше квалифицированных соперников ему трудно проявить свои сильные качества.

Замены усилили игру сборной Украины. Коноплянка добавил активности в атаках, сбивая атакующий порыв соперника в середине поля. Коваленко выполнил много беговой и черновой работы. Оба футболиста освежили игру сборной Украины в нужный момент.

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