Шевченко определил состав сборной Украины на матчи против Швейцарии и Испании

Сборная сыграет первую игру в 2020 году. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил предварительную заявку команды на матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ.

Команда чартерным рейсом из Борисполя отправилась в Харьков, где будет готовиться к поединкам со Швейцарией и Испанией.

Дебютный вызов в сборную получил защитник "Динамо" Александр Сирота. Из-за проблем со здоровьем с "сине-желтыми" не смогли отправиться Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, а также Виталий Буяльский, который проходит обследование.

Игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде в течение недели.

Заявка сборной Украины на данный момент выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо");

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — "Динамо");

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити");

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

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В рамках Лиги наций сборная Украины встретится со Швейцарией 3 сентября во Львове, а 6 сентября проведет выездной матч с Испанией.