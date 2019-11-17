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воскресенье, 17 ноября 2019 12:53

Шевченко опозорил защитника "Динамо" на тренировке сборной Украины

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Шевченко опозорил защитника &quot;Динамо&quot; на тренировке сборной Украины
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал мастерство. Во время открытой тренировки на НСК "Олимпийский" Шевченко пробросил мяч между ног защитнику "Динамо" Артему Шабанову.

Футболисты отрабатывали упражнение игры под прессингом Главный тренер сборной Шевченко тоже присоединился к упражнению. В одном из эпизодов пробросил мяч Шабанову между ног после чего получил овацию от подопечных, об этом информирует "sport.ua"

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Матч Сербия - Украина будет сыгран в воскресенье, 17 ноября. Начало в 16:00 по Киеву

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