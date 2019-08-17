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суббота, 17 августа 2019 07:30

Шевченко огласил список приглашенных на ближайшие матчи сборной

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Шевченко огласил список приглашенных на ближайшие матчи сборной
Шевченко решил обойтись проверенными бойцами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24 футболиста на матч квалификации Евро-2020 с Литвой и спарринг с Нигерией.

Об этом пишет "Трибуна"

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент" Бельгия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер" Донецк).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Резервный список:

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все – "Динамо" Киев), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

Подготовительный сбор начнется 2 сентября в Киеве, а 5-го — национальная команда отправится в Вильнюс.

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Матч отбора к Евро-2020 Литва — Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе, а товарищеский матч против Нигерии — 10 сентября в Днепре.

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