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пятница, 05 марта 2021 19:03

Шевченко объявил состав сборной Украины на стартовые матчи отбора Кубка мира

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Шевченко объявил состав сборной Украины на стартовые матчи отбора Кубка мира
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку на 3 стартовые матчи отбора на Кубок мира-2022.

В расширенный список попали 33 игрока. Перед началом подготовки список будет скорректирован в сторону уменьшения, сообщает УАФ.

Дебютный вызов получил вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и вернулся в национальную команду Артем Беседин. Опять не получил вызова лидер "Динамо" Виталий Буяльский.

Андрей Пятов, Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

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Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Сборная Украины начнет отбор гостевым матчем против Франции 24 марта. Через 4 дня, 28-го, будет принимать Финляндию, а 31 марта, также дома, сыграют против Казахстана.

Команда Андрея Шевченко попала в отборочную группу D. Кроме казахов, французов и финнов соперником сборной в отборе будет команда Боснии и Герцеговины.

С 11 июня по 11 июля национальная команда будет участвовать в Евро-2020/21.

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Дата
05
марта

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