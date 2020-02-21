Шевченко объяснил приоритеты - сборная Украины или "Милан"

Андрей Шевченко не настроен покидать сборную Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что пока не думает о возможности возглавить итальянский "Милан".

"Милан"? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной Украины, и здесь даже ничего не рассматривается", - цитирует Шевченко FootBoom.

Ранее СМИ сообщали, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера клуба.

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Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006 год и в сезоне-2008/2009. С 2016 г. он возглавляет сборную Украины. Контракт специалиста со сборной рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на 2 года.