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вторник, 01 октября 2019 17:07

"Шевченко не получал предложения от "Милана" – пресс-атташе сборной

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&quot;Шевченко не получал предложения от &quot;Милана&quot; – пресс-атташе сборной
Шевченко был вторым бомбардиром "Милана" зха всю историю

Руководство итальянского "Милана" не делало конкретных предложений возглавить команду наставнику сборной Украины Андрею Шевченко.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал пресс-аташе главного тренера украинской сборной Николай Васильков.

"О том, что "Милан" заинтересован в Шевченко, пока что только пресса пишет. Это лишь разговоры. На данный момент никаких предложений не поступало. Тем более, у Шевченко контракт с Украинской ассоциацией футбола до следующего года. После этого, возможно, он и подпишет контракт с каким-то клубом. Зачем западная пресса подняла эту тему? Не знаю, тяжело сказать. На самом деле, когда в прошлый раз в "Милане" менялся тренер, о Шевченко тоже вспоминали. Хотя в том же контексте они писали и о других бывших игроках миланского клуба", – отметил Васильков.

По его словам, Шевченко продолжает работать со сборной, просматривая игроков главной команды страны.

"Сейчас Шевченко продолжает заниматься своей работой. В частности, сегодня как наставник сборной он будет присутствовать на матче "Шахтера" против "Аталанты" в Лиге чемпионов. Потому что в обеих командах выступают игроки украинской сборной. В понедельник Шевченко прилетит в Харьков, будет пресс-конференция и уже там, наверное, он предоставит больше информации", – сказал Васильков.

По данным издания Tuttomercatoweb, "Милан" после серии неудач размышляет об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло. В качестве нового наставника "красно-черных" руководство клуба рассматривает Шевченко.

"Милан" после шести туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице и имеет в активе шесть очков.

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Шевченко во время игровой карьеры выступал за "Милан" (1999–2006, 2008–2009). Украинец в составе итальянского клуба провел 322 матча во всех турнирах, забил 175 голов и отдал 33 результативные передачи. С "россонери" Шевченко побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Италии, Кубке Италии, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Италии. Также украинец является обладателем "Золотого мяча" 2004 года.

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01
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