Шевченко назвал состав сборной Украины, который будет готовиться к Евро-2020/21

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список игроков, которые будут готовиться к Евро-2020/21.

В состав вошли 35 футболистов. Среды них три дебютанта - Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Богдан Леднев, сообщает официальный сайт УАФ.

Отсутствует в списке Евгений Коноплянка, который сейчас травмирован. Также не Игоря Харатина, которого постоянно вызывали в национальную команду.

Вратари: Георгий Бущан ( "Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ( "Реал", Испания).

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Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ( "Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ( "Мариуполь "), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба -"Аталанта ", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити ", Англия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Артем Довбик ( "Днепр-1"), Артем Беседин ( "Динамо").



15 мая сборная Украины начнет подготовительный сбор в Харькове. Легионеры присоединятся к национальной команды после завершения матчей в своих клубах.

Заявка на Евро составляет 23 игроков. Но из-за пандемии коронавируса ее могут расширить до 25 или 26 футболистов.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповой стадии сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.