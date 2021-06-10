Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Хуже со спортивной точки зрения не может быть априори. Потому что пять лет назад национальная команда Украины заняла последнее 24-те место, не забив на турнире ни одного мяча. Теперь мы имеем мотивированного тренера, отсутствие внутренних конфликтов, игрока стартового состава одного из самых сильных клубов мира и лучшего ассистента чемпионата Италии.

Кроме того, нам повезло с фаворитом группы. Пять лет назад это была самая сильная команда мира – Германия, сейчас – Голландия с посредственным тренером, отсутствующим ван Дейком, которая геройствовать может только в матче против Грузии. Другое дело, что пройти дальше 1/8 финалу будет сверхсложно, потому что последующая "сетка" неблагоприятная.

Досадно другое: на Евро будут 24 команды. Все участники будут общаться на языке страны, которую представляют. И только две из них – на русском. В случае с Черчесовым и его подопечными все понятно. В случае с Шевченко и его командой на седьмой год войны – не понятно, обидно и больно.

Украинский язык не обеспечит победный результат на футбольном поле. Но гарантирует уважение и аплодисменты наших болельщиков

Они никак не могут осознать, что этот момент такой же важен, как и форма с Крымом и Донбассом . Что именно из-за языка их за рубежом будут идентифицировать украинцами, а не россиянами.

Примером должен стать лучший футболист в истории независимости, который без проблем выучил языки стран, где играл. Шевченко не стоит только обещать украинский на пресс-конференциях. Ему нужно просто сделать это.

Украинский язык не обеспечит победный результат на футбольном поле. Но гарантирует уважение и аплодисменты наших болельщиков.

А за главным тренером непременно потянутся и подопечные.

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Евро-2020/21состоится с 11 июня по 11 июля. 13 июня Украина сыграет против Нидерландов. 17-го встретится с Северной Македонией и 21 -й - с Австрией. Из группы выходят две самых сильных сборных и четыре лучних из шести, которые занимают третьи места. Сборная Украины принимала участие в Евро-2012 и Евро-2016 и ни разу не смогла выйти из группы.



