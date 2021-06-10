Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1179
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 189
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 342
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1 Просмотров: 576
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 288
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 279
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 612
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 405
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2673
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
3
9
40
8
3
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Видео
Все видео
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро
Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Что нужно знать о втором в истории самом дорогогом новичке "Шахтера"
Что нужно знать о втором в истории самом дорогогом новичке "Шахтера"
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
"Шахтер" подписал первого новичка за €18 млн
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 378
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 333
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 171
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1629
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 189
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
четверг, 10 июня 2021 21:00

Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков

  Комментировать
Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Хуже со спортивной точки зрения не может быть априори. Потому что пять лет назад национальная команда Украины заняла последнее 24-те место, не забив на турнире ни одного мяча. Теперь мы имеем мотивированного тренера, отсутствие внутренних конфликтов, игрока стартового состава одного из самых сильных клубов мира и лучшего ассистента чемпионата Италии.

Кроме того, нам повезло с фаворитом группы. Пять лет назад это была самая сильная команда мира – Германия, сейчас – Голландия с посредственным тренером, отсутствующим ван Дейком, которая геройствовать может только в матче против Грузии. Другое дело, что пройти дальше 1/8 финалу будет сверхсложно, потому что последующая "сетка" неблагоприятная.

Досадно другое: на Евро будут 24 команды. Все участники будут общаться на языке страны, которую представляют. И только две из них – на русском. В случае с Черчесовым и его подопечными все понятно. В случае с Шевченко и его командой на седьмой год войны – не понятно, обидно и больно.

Украинский язык не обеспечит победный результат на футбольном поле. Но гарантирует уважение и аплодисменты наших болельщиков

Они никак не могут осознать, что этот момент такой же важен, как и форма с Крымом и Донбассом . Что именно из-за языка их за рубежом будут идентифицировать украинцами, а не россиянами.

Примером должен стать лучший футболист в истории независимости, который без проблем выучил языки стран, где играл. Шевченко не стоит только обещать украинский на пресс-конференциях. Ему нужно просто сделать это.

Украинский язык не обеспечит победный результат на футбольном поле. Но гарантирует уважение и аплодисменты наших болельщиков.
А за главным тренером непременно потянутся и подопечные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина остановится между выходом из группы и четвертьфиналом

Евро-2020/21состоится с 11 июня по 11 июля. 13 июня Украина сыграет против Нидерландов. 17-го встретится с Северной Македонией и 21 -й - с Австрией. Из группы выходят две самых сильных сборных и четыре лучних из шести, которые занимают третьи места. Сборная Украины принимала участие в Евро-2012 и Евро-2016 и ни разу не смогла выйти из группы.

Автор: Роман Шахрай
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 11628
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6642
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 6391
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 5220
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 4950
Спорт
Стаховский потролил УЕФА за запрет лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины
Стаховский потролил УЕФА за запрет лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины Просмотров: 252
Свекла возвращается в "Динамо"
Свекла возвращается в "Динамо" Просмотров: 234
Ломаченко объяснил, почему не будет просить Лопеса о реванше
Ломаченко объяснил, почему не будет просить Лопеса о реванше Просмотров: 297
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
 Просмотров: 333
Скандальное решение УЕФА: Павелко срочно вылетел в Рим
Скандальное решение УЕФА: Павелко срочно вылетел в Рим Просмотров: 756
Больше всего комментируют
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
3
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
1
Ильенко жестко высказался о позиции Ткаченко относительно языкового закона
Голосов: 1153
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть