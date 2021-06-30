"Шева Богом поцелованный": реакция соцсетей на выход Украины в четвертьфинал Евро

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 1/8 Евро-2020/21 сборная Украины победила Швецию -2:1.

Украинцы одержали победу на последних секундах овертайма, когда форвард "Днепра-1" Артем Довбик забил победный гол.

Gazeta.ua собрала обзор соцсетей после исторической победы Украины.

Журналист телеканала "Киев" Руслан Свирин хвалит Довбика

"В клуб полуночников сегодня записалось немало украинцев." Открывайте, кто что имеет", - эти слова комментатора матча моего давнего коллеги Виктора Вацко не следует воспринимать буквально в час ночи. Ибо утром можно и не встать . Но ... праздник есть, победа!

Андрей Шевченко настроил ребят, направил их на результат. И венцом в этой цепочке игровых эпизодов выход Довбика. Стать джокером Шевченко в матче такого уровня - это хороший лифт. Обидно за Артема Беседина. Держись, Артем! Но в футболе один момент следует с другой. Беседин травмируется - удаляют Маркуса Даниельсона - Шевченко выпускает другого Артема, Довбика. Который делаю разницу. Без первого гола не было бы второго. Респект Александру Зинченко, респект всем. Теперь в субботу в Риме игра с Англией. Четвертьфинальная! ".

В тактическом плане Андрей Шевчеко смог удивить тренера шведов



Футбольный аналитик Вадим Лукомский считает, что Швеция выглядела убедительнее в течение матча, но хвалит решение Шевченко изменить тактическое построение.

"Проход Украины - шикарная история. Поздравляю всех, кто болел!

Как команда шведы мне понравились больше. Даже сегодня, когда им нужно было атаковать больше, чем они любят. Эмиль Форсберг был особенно шикарный.

Здесь ничего удивительного. Шведы были фаворитом, но думаю, решение Андрея Шевченко перейти на 3-5-2 было оправданным и сократило разницу между командами. Тактически хороший ход под явные 4-4-2 соперника. Минус был в том, что сыро выглядели в плане взаимодействия с мячом в этой схеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро

Качественное решение штаба дополнилось везением в ключевые моменты (еще в основное время). В общем, у меня у меня смешанные чувства. С одной стороны, Швеция была лучше в плане идей и качества игры (в футбольном плане скорее их хотел видеть далее). С другой, правда очень рад за украинцев".

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас в восторге от игры национальной команды.

"Это коооосмос !!!! Наконец узнаю СБОРНУЮ УКРАИНЫ! Так самоотверженно, иногда за гранью возможностей соревноваться. Так рассчитать силы и не держаться за ничью. Спасибо за эти эмоции! Все до одного красавцы. Бра-а-аво !! "

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинцам немного повезло.

"Эмоции переполняют ... Словно сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию испольнили. А с Бритиш уже будет, что будет!

Швеция была лучше в плане идей и качества игры

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков радуется победе Украины.

"С победой!!! Выстрадали, вымучили, но никто не скажет, что несправедливо!

И о завтра мы подумаем завтра! ".

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич главным героем матча считает тренера Украины.

"Резюме - абсолютно тренерская победа. Команда, которая умеет играть по-разному, и есть настоящая команда. Варианты игры при разном ее развития, даже со всеми оговорками, были адекватными по времени. И кстати по содержанию.

Всех с победой! Битва, которая тоже футбол".

В четвертьфинале Евро-2020/21 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других четвертьфиналах между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания -Чехия, Швейцария - Испания.