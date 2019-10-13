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воскресенье, 13 октября 2019 11:28

Сербы поссорились накануне решающих матчей отбора

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Сербы поссорились накануне решающих матчей отбора
Официальная причина отсутствия Йовича – травма

Нападающий мадридского Реала Лука Йович не был вызван в лагерь сборной Сербии на октябрьские матчи из-за разногласий с главным тренером команды Любишей Тумбаковичем.

Об этом сообщает "Футбол-24".

21-летний футболист сыграл всего три минуты в сентябрьском матче против Португалии, а затем, ссылаясь на травму, вернулся в Мадрид, пропустив игру с Люксембургом.

Наставнику сборной Сербии не понравилось, что звездный нападающий уже через четыре дня вышел на поле в матче Реала против Леванте, сообщает AS. Тумбакович воспринял это как неуважение к национальной команде, поэтому не вызвал Йовича на матчи против Парагвая и Литвы, хотя официальная причина отсутствия игрока - повреждение.

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В отборочном турнире к Евро-2020 сборная Сербии занимает третье место в группе В, уступая Украины и Португалии.

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Дата
13
октября

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