Сербию разгромили в "счастливом" городе

сербы говорят, чио июньское поражение ударило их в самое сердце. Фото Рейтер

17 ноября в Белграде сборная Украины сыграет последний поединок отбора против сборной Сербии. Вспоминаем первую игру между соперниками.

7 июня во Львове сборная Украины принимала одного из фаворитов своей группы - сборную Сербии. Подопечные Младена Крстаича прибыли в столицу Галичины, сыграв одну игру и имея один зачетный балл после ничьи в гостях с Португалией - 1:1.

Сербия имела серию из восьми матчей без поражений и надеялась продолжить ее.

Сначала казалось, что так и будет. Форвард Прийович имел два стопроцентных момента, но в одном не попал в ворота Пятова, а во втором удар нападающего заблокировал Виталий Миколенко.

После этого наступило полное доминирование сборной Украины. На 26 минуте Караваев свободно получил мяч на фланге, посмотрел и отдал точно на набегающего Цыганкова. Виктор пробил в дальний нижний угол - 1:0.

А в следующей атаке Украина удвоила преимущество. Яремчук отобрал у центре поля мяч, отдал его на ход Цыганкову, а Виктор идеально пробил из-за пределов штрафной - впритирку со штангой на недосягаемой для вратаря высоте - 2:0.

Сербы "поплыли", но до перерыва еще как-то держались. А после возобновления игры уже первая атака украинцев привела к третьему голу. Матвиенко нашел между линиями Малиновского, тот отдал на фланг Коноплянке, а Евгений своим фирменным ударом сделал счет - 3:0.

Украина могла снова выстрелить дублем, но на 48 минуте Цыганков банально не попал по мячу после идеального паса от Коноплянки.

Впрочем четвертый гол был делом времени. Караваев снова свободно прошел по флангу, прострелил на Яремчука, а Роман идеально замкнул прострел - 4:0.

Точку в игре поставил Коноплянка. Он повторил фокус со смещением и ударом в противоположный угол, к которому оказался не готов вратарь гостей Дмитрович - 5:0.

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После такого поражения руководители сербского футбола отправили в отставку тренера Крстаича. Вместо него сборную возглавил Тумбакович. Украина снова одержала победу в "счастливом" для нее Львове.