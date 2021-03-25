Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира

Бурак Йылмаз забил 3 гола Нидерландам. Фото: Gettyimages.com

25 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации к Кубку мира-2022 в группах А, G и Е.

В группе А сборная Сербии смогла дожать Ирландию -3:2.

В 1-й половине игры команды обменялись голами. После перерыва хозяева забили дважды. В конце игры Ирландия смогли вернуть только интригу, а не спастись от поражения.

В этой же группе сборная Португалии минимально одолела Азербайджан 1:0.

Судьбу матча решил автогол азербайджанца Максима Медведева в конце 1-го тайма.

Турция сенсационно победила Нидерланды в группе G -4:2.

Хеттрик на свой счет записал форвард "Лилля" Бурак Йылмаз.

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В 1-м тайме хозяева забили 3 мяча в ворота соперника. За 15 мин до конца игры гости смогли в минуту забить дважды. Но безупречный штрафной в исполнении Йылмаза закрыл интригу в матче.

Гибралтар ничего не смог противопоставить дома Норвегии - 0:3, а Латвия дома уступила Черногории - 1:2.

В группе Е Бельгия не имела проблем с Уэльсом -3:1.

Гости вышли вперед на старте поединка, но голы Кевина Де Брюйне, Лукаку и Торган Азара принесли хозяевами победу.

Чехия в гостях поиздевалась над Эстонией - 6:2.

Одноклубник Андрея Ярмоленко Томаш Соучек записал на свой счете хет-трик.

Матче 1-го тура отбора к Кубку мира будут проходить также 25 и 26 марта. Сборная Украины в своем 1-м матче сумела не проиграть во Франции 1:1. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира-2022. Команда, которая займет 2-е место, будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальный турнир.