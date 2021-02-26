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пятница, 26 февраля 2021 09:24

Сенсации в Германии и волевая победа "Арсенала": результаты матчей 1/16 Лиги Европы

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Сенсации в Германии и волевая победа &quot;Арсенала&quot;: результаты матчей 1/16 Лиги Европы
Пьер Эменик Обамеянг оформил дубль в ворота "Бенфики". Фото: Reuters

Состоялись ответные матчи 1/16 Лиги Европы.Gazeta.ua знакомит с их результатами.

"Манчестер Юнайтед" и "Реал Сосьедад" голов не забивали. В Испании англичане добились разгромной победы, поэтому идут в следующий раунд турнира.

"Динамо" Загреб во 2-м матче минимально победило "Краснодар" и выходит в 1/8 турнира.

"Милан" и "Црвена Звезда" сыграли вничью 1:1. В Белграде команды также не смогли выявить сильнейшего. Благодаря 2-м забитым мячам в гостях итальянцы идут дальше.

"Арсенал" одержал волевую победу над "Бенфикой" - 3:2. В Лиссабоне команды не смогли выявить сильного - 1:1. Далее следует команда Микеля Артеты.

"Янг Бойз" в гостях смог победить "Байер" - 2:0. Швейцарцы взяли реванш за домашнее поражение и выходят в следующий круг.

Один из лидеров АПЛ "Лестер" прощается с турниром. Англичане дома проиграли "Славии" - 0:2. В 1-й игре команды голов не забивали.

"Наполи" победил "Гранаду" - 2:1. Домашней победы команде Дженнаро Гаттузо оказалось недостаточно, потому что итальянцы проиграли в Испании с разницей в 2 мяча.

Настоящую сенсацию сотворил "Мольде". После домашней ничьи с "Хоффенхаймом" - 3:3, норвежцы в Германии одержали победу - 2:0.

"Рейнджерс" смог разгромить "Антверпен" - 5:2. В Бельгии команда Стивена Джеррарда тоже была сильна и выходит в 1/8 турнира.

"Вильярреал" одержал 2-ю победу над австрийский "Зальцбургом" - 2:1. В 1-й игре испанцы победили с разницей в 2 мяча.

"Аякс" дома победил "Лилль" 2:1. Во Франции игра завершилась с аналогичным счетом в пользу команды из Нидерландов.

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"Рома" не имела никаких проблем с "Брагой". Команда Паулу Фонсеки победила дома 2:0, а в гостях неделю назад 3:1.

"Олимпиакос" смог спастись на последних минутах игры против ПСВ. В Греции хозяева победили 4:2. В Нидерландах ПСЖ побеждал до 88 мин. со счетом 2:0, но пропустил гол.

Участники: от Англии - "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", от Испании - "Вильярреал" и "Гранада", от Италии - "Милан" и "Рома", от Украины - "Динамо" и "Шахтер", от Норвегии - "Мельде", Шотландии - "Рейнджерс", от Хорватии - "Динамо", Загреб, от Греции - "Олимпиакос", от Швейцарии - "Янг Бойз", от Чехии - "Славия".

Представители Украины смогли выйти в 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" дважды обыграл "Маккаби", а "Динамо" в гостях вырвало победу над "Брюгге" после домашней ничьи.

Жеребьевка 1/8 турнира состоится 26 февраля. Начало в 14:00.

Автор: Сергей Тищенко
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